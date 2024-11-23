زيلينسكي: على العالم أن يرد على بوتين كي لا تتوسع الحرب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عقب إطلاق روسيا لصاروخ جديد متوسط المدى في الحرب المستمرة منذ 33 شهرا، ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعمل على تطوير أنظمة جديدة من دفاعاتها الجوية للتصدي “لمخاطر جديدة”.

وأكد في خطابه المصور الليلي أن اختبار سلاح جديد في دولة أخرى لإرهابها يعد “جريمة دولية”، وجدد دعوته إلى “رد جاد” من العالم لمنع روسيا من تصعيد الحرب.

كما أضاف “يعقد وزير دفاع أوكرانيا بالفعل اجتماعات مع شركائنا نيابة عني بشأن أنظمة دفاع جوي جديدة قادرة على حماية الأرواح من مخاطر جديدة”.

“جريمة دولية”

وتابع حديثه قائلا “عندما يبدأ شخص ما في استخدام دول أخرى ليس فقط للإرهاب، بل أيضا لاختبار صواريخه الجديدة من خلال أعمال إرهابية، فهذا بوضوح جريمة دولية”.

وقال إن العالم بحاجة إلى “رد جاد حتى يشعر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالخوف من تصعيد الحرب ويدرك العواقب الوخيمة لأفعاله”.

ودعا زيلينسكي الأوكرانيين إلى اليقظة في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة.

يشار إلى أن إطلاق هذا الصاروخ هو أحدث مؤشر على التوتر الآخذ في التصاعد بسرعة في الحرب الدائرة منذ نحو 33 شهراً بعد أن أطلقت أوكرانيا صواريخ أميركية وبريطانية الصنع على أهداف داخل روسيا هذا الأسبوع رغم تحذيرات موسكو من أنها ستعتبر ذلك تصعيداً كبيراً.

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