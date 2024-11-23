شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: سنحصل قريبًا على 4.8 مليار دولار من البنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا أنها ستحصل قريبًا على 4.8 مليار دولار من البنك الدولي للأغراض الاجتماعية والإنسانية.

وذكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم الجمعة، أن الحكومة اتخذت الخطوات اللازمة لتلقي حزمة المساعدات التي مولتها الولايات المتحدة وشركاؤها. مساعدات الدول لأوكرانيا وفي المجمل، تلقت أوكرانيا بالفعل أكثر من 100 مليار دولار من التمويل الأجنبي منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير 2022.

وتستخدم المساعدات في المقام الأول لتمويل موازنة أوكرانيا، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعلمين، ويأتي جزء كبير منها على شكل قروض.