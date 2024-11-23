شكرا لقرائتكم خبر عن وسط محادثات صعبة.. تمديد قمة المناخ "كوب 29" لوقت إضافي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المقرر تمديد فترة اجتماعات ومداولات قمة المناخ "كوب 29" في أذربيجان.

ويأتي هذا في ظل استمرار المفاوضات الصعبة، بشأن تمويل العمل المناخي. قمة المناخ "كوب 29" وكان من المقرر أن تنتهي المحادثات في باكو عند 6 مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.



وكانت الالتزمات المالية للدول الأكثر فقرا لمساعدتها على خفض الانبعاثات محور مناقشات مكثفة، إذ تركز الخلاف حول تحديد الدول التي يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب توفير الأموال.

وقدمت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، اليوم الجمعة، مشروع اقتراح جديد يدعو الدول الصناعية إلى زيادة حجم المساعدات للدول الأكثر فقرا إلى 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.