عملية رفع الأنقاض مستمرة في البسطة جراء العدوان الإسرائيلي فجرا

ما زالت عملية رفع الانقاض مستمرة في شارع المأمون في البسطة الذي استهدف فيه الطيران الإسرائيلي فجر اليوم مبنى من ثماتي طبقات، ودمره بالكامل مخلفا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، واضرارا جسيمة في الابنية المجاورة.

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