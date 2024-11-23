افادت القناة 14 الإسرائيلية، أن "سلاح الجو هاجم فجر اليوم مبنى في منطقة البسطا وسط بيروت والمستهدف قيادي بارز في حزب الله". وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" أن المستهدف في غارة بيروت هو القيادي في حزب الله طلال حمية، لتعود وتجري تعديلا على الخبر وتقول ان الحديث عن حمية يأتي في اطار الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي العبرية".

كانت هذه تفاصيل خبر اعلام اسرائيلي: سلاح الجو هاجم فجر اليوم مبنى في بيروت والمستهدف قيادي بارز في حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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