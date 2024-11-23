واللا: نتانياهو والليكود يرصدان تصرفات غالانت للإعلان أنه منشق عن كتلتهما ومنع ترشحه للانتخابات

افاد موقع "واللا"، بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والليكود يرصدان تصرفات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت للإعلان أنه منشق عن كتلتهما ومنع ترشحه للانتخابات".

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