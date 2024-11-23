شكرا لقرائتكم خبر عن كيف رفع التحالف الوطنى شعار التعليم حق للجميع؟.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي على الاهتمام بالتعليم في كافة الفئات العمرية فنجده مع حلول العام الدراسى الجديد ينتشر في كافة المحافظات لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا وتوزيع الحقائب والأدوات الدراسية، كما ساهم في امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي الماضى بتقديم مراجعات نهائية مجانية للطلاب الأولى بالرعاية في العديد من المحافظات.

واهتم أيضا بتعليم كبار السن من خلال محو الأمية ولعل آخر فعالياته هو ما نظمته مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار لجنوب الجيزة، امتحانات محو الأمية لعدد 150 رجلًا وامرأة من محافظة الجيزة، وذلك تمهيدًا للحصول على شهادات محو الأمية.

وجاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة من الامتحانات التي تنظمها المؤسسة بشكل دوري، بهدف تحرير أكبر عدد من المواطنين من براثن الأمية، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، فضلًا عن استكمال مسيرتهم التعليمية.

وتسعى مؤسسة أبو العينين، من خلال هذا التعاون، إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي والتعليم في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية في جميع أنحاء الجمهورية.

