إصابة 4 جنود إيطاليين من «اليونيفيل»

ابوظبي - سيف اليزيد - روما (وكالات)

أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس، أن 4 جنود إيطاليين أصيبوا بجروح طفيفة خلال هجوم جديد على قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، محملة «حزب الله» المسؤولية.

وفي وقت لاحق، أفادت قوة «اليونيفيل» بأن الجنود أصيبوا جراء إطلاق «صاروخين من عيار 122 ملم» على مقر قيادة القطاع الغربي في بلدة «شمع»، مرجحة أن يكون «حزب الله» مسؤولاً عن إطلاق الصاروخين.

وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في بيان «بلغني بشديد الاستياء والقلق أن هجمات جديدة استهدفت المقر الإيطالي لقوة اليونيفيل في جنوب لبنان وأصابت جنوداً إيطاليين».

وأضافت «هذه الهجمات غير مقبولة، وأكرر دعوتي الأطراف الموجودين إلى ضمان أمن جنود اليونيفيل في كل الأوقات، والتعاون لتحديد هوية المسؤولين عن الهجوم سريعاً».

ولم تشر ميلوني إلى جهة محددة شنت الهجوم، لكن وزير خارجيتها أنطونيو تاياني وجه أصابع الاتهام إلى «حزب الله».