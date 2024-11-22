شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أمل سلامة: تثبيت سعر الفائدة صفعة على وجوه مروجى الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن حرب الشائعات الممنهج ضد الدولة المصرية لن يجنى ثماره فالدولة لديها الكثير من الإنجازات المتتالية التى ترد بها على الشائعات المغرضة التى تخرج من أفواه أعداء الدولة، مشددة على أن الرهان على وعي الشعب المصرى والتاريخ خير دليل على وعي الشعب المصري وتماسكه واصطفافه خلف القيادة السياسية ولن ينال من النسيج الوطني أحد مهما ألف من شائعات.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال تصريحها ل ”الخليج 365” أنه على الرغم من تكثيف الشائعات الخاصة بالاقتصاد المصري إلا أن إعلان البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة جاء صفعة على وجوه مروجى الشائعات والأكاذيب، مؤكدة أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ناتج عن رؤية واضحة بالسيطرة على التضخم السنوي والشهري في مصر.

وأوضحت أن حرب الشائعات الموجهة ضد الدولة المصرية ليست بجديدة فاعتدنا على مثل هذه الأكاذيب والشائعات مثلما اعتدنا أيضا على مواجهتها وتخطيها بتماسك الشعب المصري ووعيه.