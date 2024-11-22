شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل جهوده لرفع الوعى لدى المواطنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي جهوده لرفع الوعى لدى المواطنين وهو ما ظهر في العديد من الأنشطة بجانب دوره في مد يد العون للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات والقرى، حيث حرص التحالف الوطنى على تنظيم الندوات التوعوية في محافظات مختلفة لرفع وعي المواطنين في عدة محاور، كما ظهر حرصه برفع الوعى من خلال المكتبات المتنقلة لتنفيذ الأنشطة الثقافية المكونة من جلسات حكى ومسرح عرائس وجلسات ألعاب تعليمية وجلسات قراءة حرة، يأتي ذلك ضمن حملة أيد واحدة، كنشاط اجتماعى.

وجاءت آخر فعالياته ما نظمته مؤسسة أبو العينين بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار لجنوب الجيزة، امتحانات محو الأمية لعدد 150 رجلًا وامرأة من محافظة الجيزة، وذلك تمهيدًا للحصول على شهادات محو الأمية.

وجاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة من الامتحانات التي تنظمها المؤسسة بشكل دوري، بهدف تحرير أكبر عدد من المواطنين من براثن الأمية، وتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، فضلًا عن استكمال مسيرتهم التعليمية.



وتسعى مؤسسة أبو العينين، من خلال هذا التعاون، إلى المساهمة في رفع مستوى الوعي والتعليم في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز التنمية في جميع أنحاء الجمهورية

ويعمل التحالف الوطنى بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وضمان أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات الأكثر احتياجا، وذلك عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات التى انتشرت فى كل محافظات مصر، وتنوعت بشكل يضمن حياة كريمة للمواطنين

