شرف الدين: عدد النازحين السوريين الذين عادوا إلى سوريا جراء العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 420 الفاً

أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في حديث لصحيفة "الجمهورية" انّ عدد النازحين السوريين الذين عادوا من لبنان إلى سوريا جراء العدوان الإسرائيلي بلغ نحو 420 الفاً حتى تاريخه، لافتا إلى انّ "القصف الإسرائيلي للحدود اللبنانية ـ السورية عند معبري المصنع وجوسيه أدّى إلى تخفيف نسبة العائدين بنحو ملحوظ، نظراً إلى بُعد المسافة عن العريضة والعبودية في منطقة عكار ومن ثم إلى الداخل السوري".

وأكد شرف الدين انّ الأمن العام السوري تعامل بكل إيجابية مع العائدين السوريين، وكذلك مع النازحين اللبنانيين الذين لجأوا إلى سوريا وقارب عددهم الـ170 الفاً حتى تاريخه، "كما سُجّل عبور نحو 50 الف لبناني من سوريا إلى العراق".

ولفت شرف الدين إلى انّ السلطات السورية قدّمت كل التسهيلات المطلوبة للعائدين السوريين والنازحين اللبنانيين، "بحيث عمدت إلى تأمين مراكز الإيواء لهم وكل مستلزمات الحياة الكريمة". واعتبر انّ هذه التجربة تؤكّد انّ الابواب كانت ولا تزال مفتوحة امام النازحين السوريين للعودة إلى ديارهم في أمان، خلافاً لما يدّعيه الغرب والاميركيون، من انّ ظروف العودة الآمنة غير متوافرة بعد، "إذ تبين على أرض الواقع انّ 540 الف مواطن سوري ولبناني دخلوا آمنين، معززين، ومكرّمين خلال اسبوعين إلى المحافظات السورية كافة".

وتابع :"خلال زيارتي الشهر الماضي لوزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية السوريين، لمست منهما كل التجاوب مع ورقة التفاهم المشتركة التي كنا قد توصلنا اليها، وارتكزت على مبدأ العودة التدريجية والتفكيك المتدرج للمخيمات، ما يسهّل إنجاز عملية الإيواء بنحو لائق يراعي احتياجات العائدين، إضافة إلى تأمين الوظائف والبنى التحتية في المناطق التي تحتاج الى إعادة إعمار"، متوجّهاً بالشكر إلى الرئيس بشار الاسد على إصدار العفو الرئاسي، وإلى رئيس الحكومة السورية والوزراء المعنيين على ما أبدوه من تجاوب واهتمام خلال الزيارة.

أما في ما خصّ تحدّي ضبط الحدود المشتركة لضمان عدم تسرّب السوريين العائدين مجدداً إلى لبنان بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، اشار شرف الدين إلى انّه تمّ التفاهم مع الجانب السوري على انّ هذه هي مهمّة حرس الحدود من جهة وجهاز الأمن العام المعني بضبط المعابر من جهة أخرى، "الأمر الذي يتطلّب عقد اجتماعات بين وزيري الدفاع والداخلية في البلدين للتنسيق على هذا الصعيد"..

وردا على سؤال، اوضح شرف الدين ان "المعالجة الشاملة لهذا الملف تصبح ممكنة إذا أوقفت الولايات المتحدة والدول الغربية العرقلة من خلال الإملاءات على مفوضية شؤون اللاجئين، وإذا رفعت واشنطن الحصار عن لبنان وسوريا، بحيث يتحسن الوضع الاقتصادي ويصبح في الإمكان استيعاب جميع النازحين، خصوصاً انّ هناك نازحين في لبنان وتركيا والاردن والعراق، وبالتالي تصبح القدرة الاستيعابية للدولة السورية أفضل، وطبعاً بمساعدة الدول العربية لإعادة الإعمار. وهذا الأمر ورد ضمن توصيات القمة العربية في الرياض"، مضيفا :"في حال توافرت كل هذه المعطيات ورفعت الولايات المتحدة أيديها عن لبنان وسوريا، فإنّ استكمال مسار عودة النازحين السوريين يصبح أسهل بكثير".