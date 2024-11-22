شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق التكافل الاجتماعى أبرز أهداف التحالف الوطنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي جهوده لتحقيق أهدافه الطموحة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يهدف التحالف إلى بناء مجتمع متكافل ومتضامن يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتعزيز الوعي المجتمعي.

ووفقا للقانون التحالف الوطني يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي:

1. تحقيق التكافل الاجتماعي: يسعى التحالف إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج متنوعة تشمل الدعم المادي، وتوزيع المواد الغذائية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية، بهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات المهمشة.

2. تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني: يقوم التحالف بربط جهود مختلف المؤسسات والجمعيات الأهلية، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تحقيق التنمية المستدامة، ما يسهم في زيادة الفاعلية والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

3. دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر: ضمن أهدافه لتقليل الفقر ورفع المستوى الاقتصادي، يعمل التحالف على تقديم دعم مالي وتدريب للشباب والنساء لبدء مشاريعهم الخاصة، مما يوفر فرص عمل ويساهم في تحقيق الاعتماد على الذات.

4. التنمية الصحية والتعليمية: يسهم التحالف في تحسين خدمات الصحة والتعليم عبر توفير وحدات طبية متنقلة، وإطلاق حملات توعية، إضافة إلى إقامة مدارس ومراكز تعليمية خاصة في المناطق النائية.

5. الاستجابة السريعة في حالات الأزمات: يهدف التحالف إلى تقديم استجابات فورية في حالات الكوارث والأزمات الإنسانية، من خلال فرق طوارئ مدربة على تقديم الدعم للمناطق المتضررة، بما يضمن تخفيف المعاناة وحماية الفئات المتأثرة.



