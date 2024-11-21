مدرسة مار مارون بيت الدين أقامت احتفالا بمناسبة عيد الاستقلال

أقامت مدرسة مار مارون بيت الدين، احتفالا بمناسبة عيد الاستقلال، قدم خلاله تلامذة المدرسة عروضًا تحاكي المناسبة تضمنت أغاني وطنية وعرض مسرحي ونصوص من الشعر بحضور ورعاية رئيس المدرسة المونسينيور عبده أبو كسم ممثلًا راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار ومشاركة الجسم الإداري والتعليمي.

وتقدمته مديرة المدرسة ربيعة الفحل وحضره جمع من الأهالي.

وبعد النشيد الوطني ألقت مديرة المدرسة كلمة شددت فيها على معاني الاستقلال خاصة في الظروف التي يمر بها اليوم وطننا العزيز لبنان.

وأضافت "أننا نعيد هذا العيد تحت النيران مؤكدين أن العلم والثقافة هما السبيل الوحيد للمحافظة على وديعة الاستقلال وأننا مصممون على المواجهة بالحبر والقلم وإلى متابعة المسيرة التعليمية رغم كل الظروف".

وتمنت أن يعود الأمن والسلام إلى ربوع لبنان وعودة كل الأخوة النازحين وبنوع خاص التلامذة منهم إلى قراهم مدارسهم.