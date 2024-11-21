شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: برنامج الإصلاح الاقتصادى أنقذ الدولة المصرية من الأزمات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، مؤكدا أن جهود الدولة ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وجعلته أكثر صلابة وتماسك في مواجهة الأزمات المتلاحقة، مؤكدا أن معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي.

وأوضح هندي، أن الدولة عملت على وضع رؤية جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، لافتا إلى أن مصر عانت كثيرا من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار.

وأشاد هندي، بجهود الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية والتي تمثلت في وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني، تلك الخطوات التي كان لها عظيم الأثر في استعادت التوازن والقضاء على مشكلة عجز أو نقص العملة الأجنبية، وكبح جماح التضخم، وآليات جادة وحاسمة لزيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.