شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب": الرئيس السيسى حريص على وحدة الصف وتعزيز التضامن العربى والان مع تفاصيل الخبر

بعث رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة تسلمهم مقر الاتحاد الجديد بوسط القاهرة.



وأكد مؤيد اللامي، تقدير المجلس الرئيس لحرصه على دعم الصحافة والإعلام ، موجها دعوة للرئيس لرعاية الاحتفالية الكبرى بمرور 60 عاما على انشاء الاتحاد كأحد قرارات القمة العربية الطارئة بالإسكندرية عام 1964، وهو ما يؤكد حرص مصر على دعم التعاون الإعلامي العربي، من بلد الحضارة والثقافة والسياسة.



وأضاف، أن الاتحاد الذي يضم في عضويته كل نقابات وهيئات وجمعيات الصحافة والإعلام بكل الدول العربية سيقوم بدوره في الدفاع عن القضايا العربية ووحدة الصف العربي ومواجهة المنظمات الأجنبية التي تحاول النيل من مواقف الدول العربية.



وأشاد اللامى بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في الدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، مشيدا بمواقفه ودعوته الدائمة لوحدة الصف وتعزيز التضامن العربي ويعتبره نهجًا استراتيجيًا أصيلًا.



