شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يطلق مبادرة " شتاء دافئ" تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب مستقبل وطن مبادرة شتاء دافئ لعام 2025 لتقديم البطاطين لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.



وقال النائب احمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن الحزب أطلق الفاعلية السنوية التي يطلقها سنويا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك على مستوى الجمهورية.



وأضاف النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن حزب مستقبل وطن اعتاد أن يكون شريك مع المواطن المصري، وسيصل أكبر كم للمواطنين من خلال مبادرة "شتاء دافئ".

ووجه المواطنين الشكر للقيادة السياسة، مرددين هتافات "شكرا سيادة الرئيس"، و"تحيا مصر".