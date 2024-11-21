شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية على رأس أولويات التحالف الوطنى فى المحافظات ضمن "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده فى دعم الأسر الأكثر احتياجا فى نواحى مختلفة ولعل ملف الصحة يعتبر على رأس أولويات أنشطة التحالف الوطني، وقد نظم التحالف الوطني عدة فعاليات للرعاية الصحية خلال الأسبوع جاء أبرزها.

قوافل طبية شملت الشرقية والمنيا

أطلقت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني قوافل طبية مجانية استهدفت توفير الرعاية الصحية في عدة قرى ففي محافظة الشرقية، شملت القوافل قرى (حي مبارك وسنجها والمؤانسة في مركز كفر صقر، وطهرة حميدة وأبو الأخضر والشبانات في مركز الزقازيق، وأبو متنا وفرحان وبهنباي في مركز ديرب نجم)، حيث استفاد من هذه القوافل 270 مريضًا،

أما في محافظة المنيا، استهدفت القوافل قرية سسيكوه وعزبة أبو زيد بمركز درمواس، وبلغ عدد المستفيدين 300 مريض.

قافلة طبية مجانية في قرية الغوابين بمحافظة دمياط

انطلقت الأربعاء القافلة الطبية في قرية الغوابين التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود جمعية رعاية مرضي الكبد المصري بالدقهلية.

تهدف القافلة إلى تقديم خدمات طبية مجانية لأهالي المنطقة، وتشمل التحاليل والأشعات اللازمة بالإضافة إلى توفير العلاج.

ويأتي هذا النشاط في إطار حرص المؤسسة على تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

تأتي هذه الانشطة ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.