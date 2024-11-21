رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بأمري الاعتقال الصادرين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت. ودعت الحركة في بيان "محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال".

كانت هذه تفاصيل خبر حماس ترحب بقرار الجنائية الدولية وتدعو لتوسيع دائرة المحاسبة لتشمل كل قادة إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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