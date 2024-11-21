بوريل: قرار الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة

أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "قرار الجنائية الدولية ملزم ويجب أن يحترم وينفذ من قبل جميع الدول والشركاء في المحكمة".
وفي وقت سابق اليوم، اعلنت المحكمة الجنائية الدولية "اصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة". كما اصدر المحكمة أمر اعتقال بحق محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس".
وذكرت المحكمة ومقرها في لاهاي، أن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو وغالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف".
وشددت المحكمة الجنائية الدولية على أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت ارتكبا جرائم"، مؤكدة أن "هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتانياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين. واكدت ابان قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري".
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