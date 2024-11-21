بريطانيا تدشن حملة دولية ضد الفساد وسيئي السمعة

الرياص - اسماء السيد - دشنت المملكة المتحدة حملة صارمة على الأموال القذرة بفرض عقوبات جديدة على ثلاثة من سيئي السمعة قاموا باستنزاف ثروات بلدانهم الأصلية، لتحقيق مكاسب شخصية، بالإضافة إلى أصدقائهم وعائلاتهم والمتعاونين الذين ساعدوهم.

وتمثل العقوبات الخطوة الأولى في الحملة الجديدة لوزير الخارجية للقضاء على الفساد والتمويل غير المشروع، وأعلن زير الخارجية يعلن أن "المد يتحول" ضد الكليبتوقراطيين، ويطلق أجندة عبر الحكومة لحماية عامة الناس في المملكة المتحدة، وحماية الديمقراطية، ودعم النمو الاقتصادي.

ومن بين الأشخاص الذين خضعوا لحظر سفر جديد وتجميد أصول من قبل وزير الخارجية، امرأة أُطلق عليها ذات يوم "أغنى امرأة في أفريقيا"، والتي اختلست ما لا يقل عن 350 مليون جنيه إسترليني، وقِلة فاسدة استخرجت مئات الملايين من الجنيهات من الاقتصاد الأوكراني.

الثلاثة المعاقبون

الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات اليوم هم:

- ديمتري فيرتاش، وهو أحد الفاسدين وكان استخرج مئات الملايين من الجنيهات من أوكرانيا من خلال الفساد وسيطرته على توزيع الغاز وأخفى عشرات الملايين من الجنيهات من المكاسب غير المشروعة في سوق العقارات في المملكة المتحدة وحدها.

كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على زوجته لادا فيرتاش، التي استفادت من فساده وتحتفظ بأصول في المملكة المتحدة نيابة عنه، بما في ذلك موقع محطة مترو برومبتون رود القديمة، ودينيس جوربونينكو، وهو وسيط مالي مقيم في المملكة المتحدة مكن وسهل فساد فيرتاش.

- إيزابيل دوس سانتوس، ابنة رئيس أنغولا السابق التي أساءت بشكل منهجي استخدام مناصبها في شركات تديرها الدولة لاختلاس ما لا يقل عن 350 مليون جنيه إسترليني، مما حرم أنجولا من الموارد والتمويل للتنمية التي تشتد الحاجة إليها.

تخضع دوس سانتوس لإشعار أحمر من الإنتربول منذ نوفمبر 2022 وخسرت الشهر الماضي قضية في محكمة الاستئناف بشأن تجميد أصولها في جميع أنحاء العالم. كما فرضت عقوبات اليوم على صديقتها وشريكتها التجارية باولا أوليفيرا، ومديرها المالي سارجو رايكونداليا، وكلاهما ساعد دوس سانتوس في توجيه الثروة الوطنية الأنجولية لصالحها.

- أيفارس ليمبيرغس، أحد أغنى أغنياء لاتفيا، والذي أساء استخدام منصبه السياسي لارتكاب الرشوة وغسل الأموال، وهو حاول إخفاء عائدات فساده في صناديق الاستثمار وغيرها من الهياكل المؤسسية، بما في ذلك باسم ابنته، ليجا ليمبيرغس - التي فرضت عليها عقوبات اليوم أيضًا. في عام 2021، أدين ليمبيرجس بـ 19 تهمة بما في ذلك ابتزاز الرشاوى وتزوير الوثائق وغسل الأموال والاستخدام غير اللائق للمنصب في محكمة في ريغا.

ومن خلال استهداف كل من مرتكبي الفساد الخطير وممكنيهم، وخاصة حيث يتم إخفاء الثروة غير المشروعة في المملكة المتحدة، فإن هذه التسميات تمثل تغييرًا جذريًا في كيفية استخدام هذه الحكومة لصلاحياتها العقابية لجعل المملكة المتحدة بيئة أكثر عدائية للجهات الفاسدة للعمل فيها.

إن معالجة الفساد والتمويل غير المشروع أمر حيوي لحماية عامة الناس في المملكة المتحدة من المجرمين المنظمين، وحماية ديمقراطيتنا من النفوذ الخبيث، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

وزير الخارجية

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي: إن هؤلاء الأفراد عديمي الضمير يحرمون مواطنيهم بأنانية من التمويل الذي يحتاجون إليه بشدة للتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية - من أجل إثراء أنفسهم.

وأضاف: لقد تعهدت بمواجهة الفاسدين والأموال القذرة التي تمكنهم عندما أصبحت وزيرًا للخارجية، وهذه العقوبات تمثل الخطوة الأولى في تحقيق هذا الطموح. لقد تحول المد. لقد انتهى العصر الذهبي لغسيل الأموال.

وزيرة الداخلية

وقالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر: إن الفساد يضر بالمجتمعات ويقوض الأمن ويملأ جيوب المجرمين في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

وأضافت: ولهذا السبب تلتزم هذه الحكومة بالعمل مع الشركاء في الداخل والخارج لمنع هذه الممارسات الإجرامية وملاحقة أولئك الذين يستفيدون من تدفق الأموال القذرة.

وقالت إن هذا الإجراء يشير إلى فصل جديد في جهودنا لمعالجة آفة الفساد أينما حدثت. وتظهر عقوبات اليوم أهمية العمل بالشراكة مع دول أخرى لمعالجة الفساد الخطير ودعم جهودها لمعالجة التأثيرات المدمرة للفساد والتمويل غير المشروع.