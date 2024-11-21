شكرا لقرائتكم خبر عن صربيا.. اعتقال 11 شخصًا بسبب انهيار سقف محطة قطار ومقتل 15 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن ممثلو الادعاء في صربيا، اليوم الخميس، القبض على 11 شخصًا على صلة بانهيار سقف في محطة قطار أوائل الشهر الجاري في مدينة نوفي ساد بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة شخصين بجروح خطيرة.

وقال مكتب المدعي العام في نوفي ساد في بيان إن المشتبه بهم، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم، يواجهون اتهامات بارتكاب أفعال إجرامية ضد الأمن العام، والتسبب في خطر عام، وتنفيذ عمل إنشائي مخالف للمواصفات.

وذكرت وسائل الإعلام الصربية أن وزير التعمير جوران فيسيتش، الذي استقال بعد الواقعة، من بين المحتجزين. مظاهرات واحتجاجات

وجاءت الاعتقالات بعد اندلاع المظاهرات احتجاجًا على الكارثة مطالبين بتقديم المتسببين فيها للقضاء ومعاقبتهم.

ويعتقد الكثيرون في صربيا أن انهيار السقف هو نتيجة للفساد المستشري وانعدام الشفافية وهو ما أدى لأعمال تجديد غير متقنة في المحطة.

واشتبك نواب المعارضة وغيرهم من المتظاهرين أمس الأربعاء، مع الشرطة خارج مبنى المحكمة في مدينة نوفي ساد لليوم الثالث على التوالي، مطالبين بإصدار لوائح اتهام في انهيار السقف والإفراج عن النشطاء الذين تم سجنهم خلال مسيرات سابقة.

ويرجع تاريخ بناء محطة السكة الحديد في نوفي ساد إلى 1964.

وتم تجديدها مرتين في السنوات الأخيرة في إطار صفقة بنية تحتية أوسع مع الشركات الحكومية الصينية.

