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لأول مرة.. روسيا تستهدف أوكرانيا بصاروخ باليستي عابر للقارات

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الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، استهدف مدينة دنيبرو بوسط شرق البلاد خلال الليل.
وهذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو، مثل هذا الصاروخ في الحرب.

حرب روسيا وأوكرانيا

ولم يتضح على وجه الدقة نوع الصاروخ الذي أُطلق، ولكن سلاح الجو الأوكراني أشار إلى إطلاقه من منطقة أستراخان الروسية.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي اتخذت فيه الحرب بعدًا دوليًا بشكل أكبر، مع وصول قوات من كوريا الشمالية لدعم روسيا في ساحة المعركة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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