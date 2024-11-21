شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. روسيا تستهدف أوكرانيا بصاروخ باليستي عابر للقارات والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، استهدف مدينة دنيبرو بوسط شرق البلاد خلال الليل.وهذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو، مثل هذا الصاروخ في الحرب.ولم يتضح على وجه الدقة نوع الصاروخ الذي أُطلق، ولكن سلاح الجو الأوكراني أشار إلى إطلاقه من منطقة أستراخان الروسية.ويأتي هذا التطور في الوقت الذي اتخذت فيه الحرب بعدًا دوليًا بشكل أكبر، مع وصول قوات من كوريا الشمالية لدعم روسيا في ساحة المعركة.