شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن إسقاط صاروخين بريطانيين الصنع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، صاروخين بريطانيين الصنع من طراز ستورم شادو وستة صواريخ هيمارس و 67 طائرة درون.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن هذا الإعلان جاء ضمن الموجز اليومي للوزارة بشأن العملية العسكرية الخاصة، في أوكرانيا. حرب روسيا وأوكرانيا ولم يرد في الإعلان متى أو أين وقعت عملية الإسقاط، أو ما الذي كانت تستهدفه الصواريخ.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ناشد الأوكرانيين التزام الهدوء بعد يوم من التوترات المتصاعدة.

ووجه زيلينسكي هذا المناشدة على خلفية إغلاق العديد من السفارات في كييف بسبب القلق بشأن التهديد الوشيك بهجوم جوي روسي كبير.

