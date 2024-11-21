حزب الله: استهداف موقع الإنذار المُبكر "يسرائيلي" في الجولان المحتل واجبار مسيرة من نوع هرمز 900 على مغادرة الاراضي اللبنانية

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:15 من ظهر اليوم الخميس 21-11-2024، موقع الإنذار المُبكر "يسرائيلي" (مركز جمع استخباري رئيسي يتبع لفرقة الجولان 210) على قمّة جبل الشيخ في الجولان السوري المُحتل، بصليةٍ صاروخيّة.

وفي بيان اخر، اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:20 من ظهر اليوم الخميس 21-11-2024، لطائرة مسيّرة اسرائيليّة من نوع هرمز 900 في أجواء القطاع الغربي، بصاروخ أرض – جو، وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانيّة.