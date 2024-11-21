النشرة: الطيران الاسرائيلي شن غارات على شعت ورسم الحدث ويونين وبريتال وحورتعلا وبيت شاما والسفري

افاد مراسل "النشرة" في البقاع بان الطيران الاسرائيلي شن غارات على شعت ورسم الحدث وغارة ثانية على يونين، وغارة بين بريتال وحورتعلا.

ولفت الى ان الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف منزلا في بيت شاما غرب بعلبك، واخرى على منطقة السفري جنوب بعلبك.