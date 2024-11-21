ميقاتي التقى ماغرو وعرضا التطورات الراهنة والمساعي الجارية لوقف اطلاق النار

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وجرى خلال اللقاء عرض التطورات الراهنة والمساعي الجارية لوقف اطلاق النار . كما التقى ميقاتي سفير بريطانيا هاميش كويل وبحث معه المستجدات، ثم إستقبل ممثل منظمة فرسان مالطا فرنسوا ابي صعب. وشارك في اللقاءين مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

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