شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن مشيدا بتقسيط قيمة توصيل الغاز للمنازل: استجابة لمطالب برلمانية الحزب والان مع تفاصيل الخبر

استجاب المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمطالب أعضاء حزب مستقبل وطن وهيئته البرلمانية بشأن نبض المواطنين بشأن إلغاء نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بصدور قرار من الوزارة بعودة نظام التقسيط كسابق عهده بدون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، وذلك على هامش اللقاء الذي عقد بتاريخ 18 نوفمبر الجاري.

وثمن حزب مستقبل وطن الاستجابة السريعة والمحمودة من وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي تعكس الحرص على على تلبية احتياجات المواطنين، وذلك في فى إطار رؤية حزب مستقبل وطن بتنظيم سلسلة من الندوات مع أعضاء الحكومة، والحرص على مد جسور التعاون بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية.

ويؤكد الحزب مواصلة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، واستمرار التواصل الفعال مع أعضاء الحكومة وتوظيف كافة الأدوات التنظيمية للحزب لصالح الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.