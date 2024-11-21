شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: المشروعات والإنجازات القومية أبلغ رد على شائعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية عملت خلال السنوات العشرة الماضية على إحداث وتحقيق تنمية اقتصادية شاملةُّ وعادلة، تسهم في تقدم ورخاء كل ربوع مصر، وكل المحافظات تشهد إنجازات فى كل القطاعات.

وأوضح فؤاد، أن السنوات العشرة الأخيرة هناك عدد من المشروعات القومية غير محدود، انعكس على حياة المواطنين، وفى نفس الوقت أعاد مصر لمكانتها، في الوقت الذي تواجه الدولة تحديات داخلية، وفي ظل الشائعات التي تواجهها، وحالة كبيرة من الأخبار الكاذبة التي تطلقها الجماعة الإرهابية وأنصارها في الداخل والخارج.



وأكد فؤاد، أن الدولة تولى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية اهتمام كبير، على الرغم من التحديات التي شهدتها هذه الفترة، والتي تصدت لها الدولة بقوة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات، لافتا إلى أن مصر اعتمدت خلال هذه الفترة على المشروعات الكبيرة ذات الطابع القومي، التي خلقت العديد من فرص العمل لملايين الشباب المصري، واستطاعت مصر في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة تحقيق طفرة غير مسبوقة في مؤشرات التنمية الاقتصادية، نتج عنها أن مصر قد أصبحت الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا لعام 2022.



وأشار فؤاد، إلى أن نجاح الدولة المصرية، وتحقيقها الكثير من الإنجازات في القطاعات والمجالات المختلفة، وتنامي دورها الريادي في المنطقة، وقدرتها على حماية أمنها القومي والحفاظ على استقرارها، أصاب المتربصين بها، لافتا إلى أن محاولات جماعة الشر لعرقلة الجهود التنموية لن تفلح، خاصة وأن الشعب والدولة المصرية والقيادة السياسية على قلب رجل واحد، وذلك منذ ثورة 30 يونيو 2013، حيث تكاتف الجميع واتحدوا في مواجهة جرائم الإخوان، وتصدوا لحرب الشائعات التي انتهجتها الجماعة وأنصارها منذ ذلك الوقت وحتى الآن، في محاولة لتكفيك النسيج الوطني من خلال بث الفتن والأكاذيب.