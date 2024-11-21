سفارة اوكرانيا في لبنان: على الرغم من تحديات الحرب تواصل أوكرانيا دورها كضامن للأمن الغذائي العالمي من خلال قمة الامن الغذائي في كييف

اشارت سفارة اوكرانيا بلبنان في بيان، الى انه في إطار البرنامج الإنساني "الحبوب من أوكرانيا"، من المقرر عقد "القمة الدولية الثالثة للأمن الغذائي لعام 2024" في كييف بتاريخ 23 تشرين الثاني بمشاركة أكثر من 60 دولة (ومن ضمنها تم دعوة لبنان). تهدف القمة إلى تعزيز دور أوكرانيا كضامن للأمن الغذائي، وتوحيد الجهود لزيادة مساهمة المجتمع الدولي المالية، وتوسيع نطاق المشاركين وفئات السلع ضمن مبادرة "الحبوب من أوكرانيا"، وإدراج عنصر تعليمي لنقل تجربة أوكرانيا في إصلاح نظام التغذية المدرسية.

ولفت البيان الى انه على الرغم من تحديات الحرب مع روسيا، تواصل أوكرانيا دورها كضامن للأمن الغذائي العالمي. ومن خلال التنسيق مع برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة (WFP) والشركاء الدوليين والداعمين، نجحت أوكرانيا للعام الثاني على التوالي في تنفيذ مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" الإنسانية. حتى نهاية تشرين الاول 2024، تم تسليم أكثر من 255,000 طن من المنتجات الزراعية إلى 12 دولة تعاني من أزمة غذائية حادة، منها الصومال وإثيوبيا وكينيا واليمن وموريتانيا ونيجيريا والسودان وغيرها. وفي حزيران من هذا العام، تم ضمن المبادرة تسليم 1,000 طن من دقيق القمح إلى فلسطين (ويشمل المخطط الشامل تسليم 7,000 طن من دقيق القمح و750 طنًا من زيت دوار الشمس).

ولفت الى انه نظرًا لأن الأمن الغذائي لا يزال من أكبر التحديات العالمية في عام 2024، ومع استمرار تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية، ستنظر القمة في إمكانية توسيع قائمة الدول المستفيدة من مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" لتشمل عددًا من دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وإفريقيا وآسيا. بالإضافة إلى ذلك، تخطط أوكرانيا كضامن للأمن الغذائي لتوسيع مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" لتشمل توزيع المنتجات الغذائية المعالجة، ودمج تجربتها في إصلاح نظام التغذية المدرسية على المستوى الدولي، إذ يعتبر التغذية المدرسية من أهم عناصر الأمن الغذائي لما له من تأثير على النمو البدني والمعرفي للأطفال، مما يشكل مستقبل الصحة العامة للأمة.

وذكرت السفارة الاوكرانية في لبنان بانه بالرغم من الحرب الروسية الشاملة، تساعد أوكرانيا العالم في ضمان الاستقرار والأمن، وتواجه بثبات الفوضى وأزمة الغذاء التي نجمت عن الحرب مع روسيا. فالأمن الغذائي يعد أحد الأعمدة الأساسية للسلام العادل والدائم الذي يتم تحقيقه ضمن "صيغة السلام" التي قدمها الرئيس زيلينسكي.