اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "سلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة معركة في قضاء صور أمس أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد ثلاثة عشر شخصا وإصابة أربعة وأربعين آخرين بجروح".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 13 شهيدا و44 جريحا في حصيلة غير نهائية لغارات العدو أمس على معركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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