افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على يونين البقاعية استهداف منزل لعائلة بكامل أفرادها، ومناشدات للاسعافات والجرافات للتوجه إلى المكان وانتشال العائلة من تحت الردم.

كانت هذه تفاصيل خبر اصابات في غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة يونين البقاعية ومناشدات لسحب العائلة من تحت الردم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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