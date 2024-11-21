جريحان في حادث سير تسبب بزحمة على اوتوستراد جبيل - عمشيت وزحمة سير في المحلة

يشهد المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل - عمشيت زحمة سير خانقة بسبب حادث سير بين شاحنة وسيارة من نوع "ب ام "، قبالة سوبر ماركت جبيل، ما ادى الى اصابة شخصين بجروح عملت عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل الاقليمي على نقلهما الى مستشفى سيدة مارتين ، وتعمل عناصر قوى الامن الداخلي في مفرزة سير جونية على تسهيل حركة المرور .

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