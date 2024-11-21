اللبكي ترأس اجتماعًا بحث بتوزيع المساعدات للنازحين خارج مراكز الإيواء: حاجة ملحة للمحروقات والكهرباء

لفت محافظ عكار ​عماد اللبكي​، عقب ترؤّسه اجتماعًا لإدارة غرفة الكوارث في عكار في سراي حلبا الحكومي، شارك فيه ممثّلون عن وزارة الشّؤون الاجتماعيّة، والصليب الاحمر، وتجمّع الوكالات الأمميّة، وبرامج الأمم المتّحدة العاملة في لبنان، ومنسّقو عدد من الجمعيّات المحليّة، إلى أنّ "هذا الاجتماع يأتي بعد مرور نحو شهرين على الحرب والنّزوح إلى عكار، وقد تمّ تقويم الأمور كافّة، وما تمّ فعله، وما هي أبرز التّحدّيات الّتي تواجهنا في المرحلة المقبلة داخل مراكز الإيواء وخارجه".

وأشار إلى "الاتجاه حاليًّا لإعطاء النّازحين خارج مراكز الإيواء الاهتمام"، موضحًا "أنّني طلبت من المعنيّين إعطاءنا الاقتراحات والأفكار، من خلال دراسة لكيفيّة توزيع المساعدات لهم، وإعطائهم العناية الصّحيّة والاجتماعيّة وما يلزم". وشدّد على أنّ "أكثر الحاجات الملحّة هي المحروقات للتّدفئة والكهرباء الّتي تفتقدها مراكز الإيواء بعد السّاعة الخامسة مساء".

وشكر اللبكي المشاركين في الأعمال الإغاثيّة، منوّهًا بـ"عمل الجمعيّات الأهليّة الّتي تساند وتدعم هذه المجتمعات"، ومتمنّيًا أن "تنتهي هذه المحنة في أقرب وقت".