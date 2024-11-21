غارات على طيرحرفا والناقورة والبياضة وقصف مدفعي على مثلث طيرحرفا - الجبين- شيحين

شن الطيران الحربي الاسرائلي سلسلة غارات استهدفت الناقورة والبياضة وطيرحرفا، ترافقت مع قصف مدفعي على مثلث طيرحرفا - الجبين - شيحين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع وعلى علو منخفض في اجواء مدينة صور وقرى وبلدات القضاء.

كما استهدف قصف مدفعي مباشر منزلين في بلدة جديدة مرجعيون، وقد نجا سكان المنزلين بأعجوبة.