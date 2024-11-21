كركي: دفع معاملات جلسات العلاج الكيميائي للمستشفيات خلال شهر من تقديمها إلى الصندوق

أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، إلى أنّ "المدير العام للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي ​محمد كركي​ يتابع مسار تسهيل مسالك العمل، لإنجاز معاملات المضمونين في أسرع فرصة ممكنة وبشكل أفضل، من خلال تطوير الآليّات المعتمدة بغية تأمين أجود الخدمات لهم".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عليه، واستكمالًا لمجموعة الإجراءات والتّدابير الّتي كان قد اتخذها، لاسيّما في ظلّ هذه الظّروف الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، وحيث أنّ بعض المستشفيات تعمد إلى عدم استقبال مرضى العلاج الكيميائي تحت حجّة تأخر الصّندوق بدفع مستحقّاتها، وبناءً على اقتراح مديريّة ضمان المرض والأمومة، أصدر المدير العام تعميمًا بتاريخ اليوم حمل الرّقم 2356، طلب بموجبه إلى جميع المعنيّين معالجة طلبات ومعاملات جلسات العلاج الكيميائي مع الأدوية للمستشفيات، وفقًا للآتي:

أوّلًا: تنظيم جداول مستقلّة لمعاملات جلسات العلاج الكيميائي من قبل المستشفيات، تتضمّن أجرة الاستشفاء نصف نهار وقيمة الأدوية المستعملة، وتسليمها إلى مكاتب الصندوق.

ثانيًا: تصفى هذه الكشوفات خلال مهلة أقصاها 15 يومًا من الاستلام، وترسَل إلى مصلحة المستشفيات.

ثالثًا: تراقب وتحاسب المعاملات في مصلحة المستشفيات، وتسلّم خلال مهلة أقصاها 15 يومًا إلى مصلحة المحاسبة، ليُصار إلى إصدار أوامر الدّفع اللّازمة للمستشفيات".

في هذا السّياق، طلب كركي من المستشفيات "الإسراع في تقديم معاملاتها في مكاتب الصّندوق، تمكينًا للإدارة من دفع مستحقّاتها بالسّرعة الممكنة، وفق التّعرفات المقرّرة من قبله، تحت طائلة وقف السّلفات الماليّة وفسخ التّعاقد عند الاقتضاء"، مشيرًا إلى "أنّه يستبشر خيرًا بالتّعاون الّذي تبديه معظم المستشفيات، لجهة التّجاوب بتطبيق الأعمال الجراحيّة المقطوعة والنّظام الجديد لتسعير الدّواء، والإلتزام بالتّعرفات المحدّدة من قبل الصّندوق".