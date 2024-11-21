الدفاع الروسية تعلن اسقاط اثنين من صواريخ ستورم شادو البريطانية الصنع

اعلنت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخين كروز بريطانيي الصنع من طراز "ستورم شادو". ولفتت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن وقائع الساعات الأربع والعشرين الماضية، الى ان "الدفاعات الجوية أسقطت صاروخين كروز من طراز "ستورم شادو" من صنع بريطانيا وستة صواريخ من طراز "هيمارس" المصنعة في الولايات المتحدة و67 طائرة مسيرة".

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