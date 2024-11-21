أشار النّائب ​وضاح الصادق​، إلى أنّ "الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ نعيم قاسم لم يكتفِ بفصل المسارَين، بل غيّر المسار الدّاخلي بكامله، عبر ثلاث جمل أساسيّة: "انتخاب رئيس جمهوريّة وفق الأسس الدّستوريّة، متابعة العمل السّياسي ضمن إطار وسقف اتفاق الطّائف، ومواصلة الحزب نشاطه في الميدان السياسي"، معتبرًا أنّ "هذا في حدّ ذاته تغيّر استراتيجي كبير في رؤية الحزب".

كانت هذه تفاصيل خبر الصادق علّق على ثلاث جمل في خطاب قاسم: تغيّر استراتيجي كبير في رؤية "حزب الله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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