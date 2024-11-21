"المنار": صواريخ بإتجاه تحركات لقوات إسرائيلية في الاطراف الجنوبية لمدينة الخيام

أفاد مراسل "المنار"، عن "صواريخ بإتجاه تحركات لقوات الاحتلال في الاطراف الجنوبية لمدينة الخيام".

هذا ويواصل الجيش الاسرائيلي محاولاته للدخول الى مدينة الخيام على الحافة الامامية للحدود الجنوبية للبنان، من دون جدوى في ظل التصدي لعناصر "حزب الله".

يأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.