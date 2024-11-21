مكتب الحاج: قوى الأمن أوقفت على 4 سوريين اعترفوا بإضرام النيران بين نابيه والربوة

لفت المكتب الإعلامي لعضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​رازي الحاج​، إلى أنّ "بتاريخ 21/10/2024، اندلع حريق كبير في منطقة حرجيّة بين نابيه والربوة استمرّ تقريبًا لمدّة أسبوع. على أثره وبتاريخ 24/10/2024، تقدّم الحاج بإخبار أمام النّيابة العامّة التّمييزيّة في بيروت تحت الرّقم 2354/2024، طالب السّلطات القضائيّة والأمنيّة بالتّحرّك لكشف الفاعلين وسَوقهم إلى المحاكمة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "نتيجة تلك التّحقيقات والتّحرّيات، تمكّنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على 4 أشخاص من التّابعية السّوريّة، الّذين اعترفوا بإضرام النّيران، والتّحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف القضاء المختص".