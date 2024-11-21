لفت المكتب الإعلامي لعضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب رازي الحاج، إلى أنّ "بتاريخ 21/10/2024، اندلع حريق كبير في منطقة حرجيّة بين نابيه والربوة استمرّ تقريبًا لمدّة أسبوع. على أثره وبتاريخ 24/10/2024، تقدّم الحاج بإخبار أمام النّيابة العامّة التّمييزيّة في بيروت تحت الرّقم 2354/2024، طالب السّلطات القضائيّة والأمنيّة بالتّحرّك لكشف الفاعلين وسَوقهم إلى المحاكمة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "نتيجة تلك التّحقيقات والتّحرّيات، تمكّنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على 4 أشخاص من التّابعية السّوريّة، الّذين اعترفوا بإضرام النّيران، والتّحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الحاج: قوى الأمن أوقفت على 4 سوريين اعترفوا بإضرام النيران بين نابيه والربوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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