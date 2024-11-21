أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفاً منطقة الحوش في قضاء صور، عدلون، سهل القليلة، باتولية، أرنون، زوطر الغربية، الحنية، ومجدل زون". كذلك أفاد المراسل عن "سقوط شهيد جراء الغارة على عدلون".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": شهيد في غارة على عدلون وسلسلة غارات على عدد من القرى الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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