اعلن سلاح الجو الأوكراني إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من منطقة أستراخان ضمن هجوم شنته صباح اليوم. وذكر الجيش الأوكراني أنه أسقط ستة صواريخ كروز كيه.إتش-101 أطلقتها روسيا خلال الهجوم.

كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الأوكراني: روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات ضمن هجوم شنته صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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