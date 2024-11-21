"النشرة": غارتان إسرائيليتان على المنصوري وقصف مدفعي استهدف نهر القطراني وشبيل

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارتين متتاليتين على بلدة المنصوري في قضاء صور، وسط تحليق للطّيران المسيّر في الأجواء"، مشيرًا إلى أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف نهر القطراني وشبيل في منطقة جزين".

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