شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم السفير التونسى بالقاهرة بلجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة، اليوم الخميس، لقاء مفتوح مع السفير التونسي بالقاهرة محمد بن يوسف، بعنوان "تونس ومصر شراكة استراتيجية في تعزيز السلام والتنمية الإقليمية".

ويتناول فيه السفير التونسي العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات "السياسية، والاقتصادية، والثقافية" بالإضافة إلى استعراض الدور المهم للتعاون العربي في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد الكاتب الصحفي حسين الزناتي، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص نقابة الصحفيين على تعزيز التواصل مع السفراء والبعثات الدبلوماسية العربية؛ لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا التي تهم المنطقة العربية بشكل عام.

ووجّه "الزناتي" دعوة لجميع الزملاء الصحفيين والإعلاميين، لحضور هذا اللقاء الهام، والمشاركة في النقاشات التي سيحضرها عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة.