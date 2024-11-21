القناة 12 الإسرائيلية: سقوط شظايا صاروخ اعتراضي شمال نهاريا وأضرار في أحد المباني

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "سقوط شظايا صاروخ اعتراضي شمال نهاريا وأضرار في أحد المباني". وكانت قد ذكرت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، أنّ "صفّارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة ومحيطها في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "صفّارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها، للتّحذير من تسلّل طائرة مسيّرة".

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