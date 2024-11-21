أشار رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح، إلى أنّ "​العراق​ وقف معنا في كلّ الظّروف. أتوجّه بمطالبة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الّذي يُحبّ لبنان، بمساعدة النّازحين ومضيفيهم المقيمين في المناطق الجبليّة الّتي ترتفع أكثر من 300 متر، بإرسال كميّة من مازوت التّدفئة، فقد بدأ موسم البرد وكثيرون لم يصلهم شيء للتّدفئة".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أطلب من رئيس وزراء العراق مساعدة النازحين ومضيفيهم بالمناطق الجبلية بإرسال مازوت للتدفئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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