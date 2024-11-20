أعربت دولة الإمارات عن "عميق أسفها" لعدم تمكن مجلس الأمن، مرة أخرى، من اعتماد قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات حق النقض "الفيتو".
وقالت الخارجية الإماراتية: "بعد مرور أكثر من 400 يوم من الوضع الكارثي في غزة، وتوسع رقعة النزاع ليطال جميع أنحاء المنطقة، فإن وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم، قد طال انتظاره". وأكدت أنه "لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاماراتية علقت على الفيتو الاميركي: لا يمكن لمن يعاني على الأرض أن يحتمل أكثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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