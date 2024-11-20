زيلينسكي: الألغام الأميركية المضادة للأفراد مهمة للغاية لوقف التقدم الروسي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "الألغام المضادة للأفراد التي قررت واشنطن إرسالها لكييف رغم انتقادات منظمات غير حكومية، مهمة للغاية لوقف تقدم الجيش الروسي في شرق البلاد".

ورحب زيلينسكي بـ"الإفراج عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأميركية والتي تشمل ألغاما مضادة للأفراد المهمة للغاية لوقف الهجمات الروسية".