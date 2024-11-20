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زيلينسكي: الألغام الأميركية المضادة للأفراد مهمة للغاية لوقف التقدم الروسي

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "الألغام المضادة للأفراد التي قررت واشنطن إرسالها لكييف رغم انتقادات منظمات غير حكومية، مهمة للغاية لوقف تقدم الجيش الروسي في شرق البلاد".

ورحب زيلينسكي بـ"الإفراج عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية الأميركية والتي تشمل ألغاما مضادة للأفراد المهمة للغاية لوقف الهجمات الروسية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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