الخارجية الأميركية: نواصل الدفع للتوصل إلى حل دبلوماسي لوقف تبعات الحرب المأساوية في غزة

أشارت وزارة الخارجية الأميركية، الى أننا "نواصل الدفع للتوصل إلى حل دبلوماسي لوقف تبعات الحرب المأساوية في غزة"، لافتةً الى أن "حجم الضحايا في غزة كارثي ولذلك نطالب إسرائيل بفعل المزيد لتجنب استمرار ذلك".

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