"الجزيرة": ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 إثر غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "ارتفاع عدد الشهداء إلى 7 إثر غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس".

وفي وقت سابق من اليوم، افادت وزارة الصحة بغزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على القطاع، الى 43985 قتيلا و104092 مصابا منذ 7 تشرين الاول".

واشارت الى أن "الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 13 شهيدا و84 مصابا".