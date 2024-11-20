وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة قائد سرية بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إصابة قائد سرية بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "مقتل جندي من وحدة ماجلان في معارك جنوب لبنان".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.